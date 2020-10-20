نداء الوطن: إذا صحّ أن "الحزب" سيمدّ يده للحريري بالتصويت له .. فإنه بالتأكيد لن يقطعها مع حليفه باسيل في المشوار نحو التأليف

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نداء الوطن: إذا صحّ أن "ح ز ب الله" سيمدّ يده للحريري بالتصويت له فإنه بالتأكيد لن يقطعها مع حليفه الطبيعي باسيل في المشوار الوعر نحو التأليف، الذي رَفع "الحزب" بوجهه مسبقاً بطاقة صفراء عبر "موقف تذكيري"، من أنه لن يعطي الرئيس المكلف "كارت بلانش" في التشكيل وخصوصاً في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وشروط التفاهم معه، وهو ما كان زعيم "المستقبل" خاض جولة "استكشاف النيات" بهدف استشراف أن جميع القوى على "موجة واحدة" في ما خص الورقة الفرنسية، ليتّضح أن العشرة بالمئة التي تحفّظ عنها "ح ز ب الله" حاضرة "كلما اقتضت الحاجة" وفي أكثر من اتجاه.