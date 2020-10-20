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الصحناوي : الناس تعرف جيداً أن تميز بين الكتل التي تعمل على الأرض والتي لا تعمل

20
OCTOBER
2020
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النائب نقولا الصحناوي عبر ضروري نحكي:
- هناك مشكلة في الجمعيات التي تعمل في بيروت بعضها يشتغل سياسة وبعضها فقط هدفه جمع الداتا، وهناك بنفس الوقت جمعيات تجمع فلس الأرملة لترميم البيوت ومساعدة الناس من قلبها
- هناك مبالغة بأرقام الأضرار التي يتم الحديث عنها هناك 90 % من الناس يمكن أن تعود لبيوتها، و بـ 300 مليار ليرة فقط نستطيع ترميم البيوت المتضررة وفخامة الرئيس أمّن منها 100 مليار
- لدي ثقة كبيرة بأن أهالي بيروت سيعاودون انتخابي في حال ترشحت مجدداً عن بيروت والناس تعرف جيداً أن تميز بين الكتل التي تعمل على الأرض والتي لا تعمل
- قلنا منذ البداية أن الحراك على الأرض أهدافه صحيحة لكن اصطدمنا معه عندما بدأ التصويب علينا وحدنا بالرغم من أنهم يعرفون جيداً أن التيار بعيداً عن الفساد وربما هو التيار الوحيد الإصلاحي
- لبنان يعاني من أزمات متراكمة ومصائب لا يمكن حلّها إلا عبر حكم متراصص يكون لديه خطة لحل الأزمة، يحاول أن يحصل عى ثقة الشعب بهذه الخطة ليباشر ببرنامج عمله
- أهالي الأشرفية يريدون حكومة وخطة إنقاذية وثقة مثلهم مثل باقي اللبنانيين
- التيار "مش مستقتل" للدخول إلى الحكومة لأن الوضع بأفضل حالاته يسير إلى تصادم مع الناس عبر إجراءات موجعة وغير شعبية أبداً
- من يصدق كذبة حكومة الاختصاصيين، فهل سيرضى جنبلاط عدم تسمية وزراء الحصة الدرزية، وهل سيرضى الثنائي الشيعي عدم تسمية الوزرء الشيعة؟ يبدو أن الحكومة تسير مع غياب القوتين المسيحيتين الأكبر شعبية في لبنان
-لا خلاص إلا بالتعاون سواء مع القوات أو غيرها، ولا بد من الإشارة الى اننا في معظم العناوين الجدية والكبيرة نرى انفسنا لجانب القوات لكن يبدو أن هناك مشكلة ثقة أو "حاملين السلم بطريقة خاطئة" بالرغم من أن وجودنا بخطر

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