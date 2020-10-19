داليا داغر في مقدمة برنامج "ضروري نحكي": بينَ 17 تشرين 2019 و17 تشرين 2020... عامٌ كأنَه مئةُ عام

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مقدمة برنامج "ضروري نحكي":

"بينَ 17 تشرين 2019 و17 تشرين 2020... عامٌ كأنَه مئةُ عام.

عامٌ من الدورانِ في حلقاتٍ مفرغة.

عامٌ صعبٌ لم نشهدْ بصعوبتِه من قبل لكنه قد لا يكون الأصعب.

بين 17 تشرين 2019 و17 تشرين 2020... براعمُ ثورةٍ لم تسمحْ لها الأحزابُ بأن تتفتحَ، فانقسمت بين من يحاولُ وضعَ اليدِ عليها وقيادتَها ويدعو أنصارَه إلى الانخراطِ فيها؛؛؛؛ ومن يشيطنُها ويقمعُها ويحذرُ منها.

وبعيداً عن الجدلِ البيزنطيّ بشأنِ من يتحملُ المسؤوليةَ: نحن أمامَ عامٍ أضَعْنا فيه فرصةَ الاستفادةِ من الغضبِ الشعبيّ لتحقيقِ بعضِ الإصلاحاتِ الضروريةِ واستعادةِ الأموالِ المنهوبةِ وإثارةِ ملفاتِ فسادٍ حقيقيةٍ ومواكبةِ القضاءِ في بعضِ محاولاتِه لمحاسبةِ الفاسدين.

17 تشرين يومٌ لا يُشبِهُ غيرَه من الأيامِ لكن أقسى ما فيه أن غالبيةَ من ينطقون باسمِه أو يعارضونَه، إنما يخونون بعضَهم البعض بشكلٍ كاملٍ وعامودي، ويحاولون ترهيبَ بعضِهم البعض، ويرفضون أيَ حوارٍ أو تقاطعٍ بينَ بعضِهم البعض. فقد تمت شيطنةُ السياسيين كما الناشطين، وشيطنةُ الاعلاميين بالجهتين والمصرفيين بالجهتين ورجالِ الأعمالِ والنقابيين والفنانين من الجهتين. وقد بدا واضحًا أن المطلوبَ من الجهتين عدمُ إبقاءِ أيِ أحدٍ أو شيء. فقد مُنع على كلِ المستوياتِ أيُّ تراجعٍ ولو لخطوةٍ إلى الوراء؛ مُنع مدُ يدِ الآخرِ للآخر؛ مُنعَت المراجعاتُ الذاتيةُ أو استخلاصُ العِبَرِ أو إيجادُ نقاطٍ مشتركةٍ أو التلاقي حولَ ملفٍ ما، فتمت شيطنةُ كلِ الأصواتِ العاقلةِ أو الموضوعية أو الهادفة. علماً أن الفرصةَ لا تزالُ سانحةً للتلاقي حول مشروعٍ واضحٍ وجريء لتحريرِ القضاءِ وتحديثِ القوانين ووضعِ أسسِ الدولةِ المدنية. على الناشطين عدم تهديمِ كل شيء، إنما تنظيمُ أنفسِهم، وتحديدُ أولوياتِهم، وإيقافُ حربِ الإشاعاتِ الإعلامية. وعلى أفرقاءِ السلطةِ الاعترافُ بوجودِ فريقٍ جديدٍ لا يُمكن تعليبُه أو التعاملُ معه كما اعتادوا التعاملَ مع بعضِهم البعض، وهم إذا تمعنوا في النظرِ ببعضِ هؤلاءِ الناشطين سيجدون شبهاً كبيراً بينهم وبين أبنائِهم. ففي كل بيتٍ من بيوتنا هناك من يثورُ ويغضبُ ويَحردُ ويشتمُ ويتمرَّد.

بين 17 تشرين 2019 و17 تشرين 2020... عامٌ كأنه مئةُ عام. ليس فقط للمؤسساتِ السياسية إنما للمؤسساتِ الاستشفائية أيضاً والتربويةِ والمصرفيةِ والسياحية..

عامٌ كأنه مئةُ عامٍ في ظلِ حرقِ أعصابِ الناسِ أمامَ المصارفِ والمخابزِ ومحطاتِ الوقود والصيدلياتِ وغيرِها من مؤسسات ننام على خبرٍ يخصُها لنستيقظَ على خبرٍ آخر. عامٌ من آلافِ الأخبارِ الملفقةِ أو غيرِ الملفقة التي تأخذ رؤوسَنا يميناً ويساراً بما يمنعُها من التركيزِ على خبرٍ واحدٍ أو ملفٍ أو قضية.

عامٌ صعبٌ لكن لا أحدَ يعلمُ صراحةً ما إذا كان هو الأصعب أو ينتظرُنا ما هو أسوأ بعد، في ظلِ استمرارِ الهجومِ السياسيّ الممنهجِ والسعي الحثيث لتصفيةِ الحساباتِ ومحاولةِ الترويكا التي أسست لهذا الانهيار أن تعودَ بقوةٍ إلى الحكم، معوِّلةً على الرعايةِ الدولية نفسِها التي حمتها في السابق.

في حلقتِنا الليلة نستقبلُ نائبَي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في الأشرفية؛ نقولا الصحناوي وعماد واكيم لنتطرقَ معهما الى كلِ الملفات الملحّة، مع مداخلاتٍ خاصة بملفِ الصحة الذي يقلقُ راحةَ كلِ بيت لبنانيّ؛ شأنُه شأن التعليمِ والاستشفاء والوقود وسعرِ الصرف."