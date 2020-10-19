عشية مناقشة اقتراح اقرار قانون العفو العام... بيان عن جمعية عدل ورحمة

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صدر عن أمانة جمعيّة عدل ورحمة عشية مناقشة اقتراح اقرار قانون العفو العام في المجلس النيابي البيان التالي:

تذكّر الجمعيٌة المجتمعين غدًا، بضرورة ايجاد بعض الحلول المناسبة والاجراءات العملية والقانونية، من أجل الحدّ من الاكتظاظ في السجون والنظارات والمخافر وقصور العدل، لاسيّما في سجن رومية المركزي. ودعت الجمعيٌة كل المعنيين بملف السجون والقضاء والأمن، الى ضرورة المساعدة على المحافظة على حقوق السجناء الصحية. وطلبت من الجهات المانحة المساعدة على مكافحة ظاهرة فيروس كورونا كوفيد-١٩.

وأكّد الأب نجيب بعقليني رئيس الجمعية، ضرورة انتزاع الملف من البازار السياسي، والتعاطي معه بطريقة إنسانية محافظين على القوانين والانظمة المعمول بها في البلاد، كما الانكباب الجديّ لإنهاء معالجة تفشي الجائحة في السجون.

وتمنى على المجتمع اللبناني والدوليّ، مواكبة اقتراح قانون "العفو العام" ، بعقلية وذهنية علمية، مع المحافظة على حقوق السجناء والضحايا وعائلاتهم

.وطلب العمل على عملية التأهيل المنتظم، ليس فقط، تطبيق العقوبة السجنية، التي لا تؤدي في معظم الوقت، الى الاصلاح.