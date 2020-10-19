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BBC عربي -

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، قرارا بترحيل المذيعة اللبنانية سازديل، بسبب "مخالفتها للآداب العامة".

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادر أمنية، إن قرار إبعاد سازديل جاء "لحماية المصلحة العامة بعد أن دأبت على نشر صور يصفها كثيرون بالمتبذلة".

وأحالت مباحث الآداب المذيعة إلى إدارة الإبعاد، التي حجزت لها تذكرة تمهيدا لترحيلها لبلدها.

وبدورها، انتقدت سازديل قرار إبعادها واشتكت من "سوء معاملة الشرطة التي منعتها من مقابلة مندوب السفارة اللبنانية"، حسب قولها.

وأوضحت المذيعة في تدوينة لها أنها سبق أن وقعت في الماضي على تعهد بعدم ارتداء الملابس الضيقة عبر مواقع التواصل.

إلا أنها تفاجأت يوم الخميس الماضي بتلقيها إخطارا لزيارة مركز الشرطة للسبب ذاته.

وكشفت أنها "قضت ليلتها في الزنزانة، ومن ثم أحيلت إلى إدارة الإبعاد، مضيفة بأنها "ستعود إلى البلاد بمجرد رجوع زوجها الكويتي الذي يقضي عطلته في الخارج".

وإلى جانب عملها كمذيعة، تعمل سازيدل كخبيرة تجميل وموضة. ويتابعها على انستغرام أكثر من ٣٠٠ ألف شخص.

ولا تعد من "الفاشينيستات المشهورات" في الكويت، إلا أن قرار إبعادها فتح باب النقاش حول ملف الإبعاد الإداري ومفهوم الآداب العام.