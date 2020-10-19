صحافي لبناني يستشيط غضبا بسبب مقال!

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عُلم أن صحافيا لبنانيا يعمل في مؤسسة عربية مرئية ويكتب في موقع الكتروني لبناني، يعيش حالا من التخبط، وتنتابه موجات من الغضب، نتيجة مقال شرح بإسهاب تفاصيل حياته المهنية والشخصية وتنقله في الولاءات السياسية والمهنية، وصلاته الخارجية.

وجاء هذا المقال ردا على ما كتبه الإعلامي في حق أحد السياسيين، مستخدما تعابير غير لائقة ولا مألوفة في العمل الصحافي المهني، أثارت الاشمئزاز لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول الإعلامي جاهدا التوسّط لحذف المقال، ولما فشل انتقل الى التجريح الشخصي بمن يظن انه كاتب المقال.