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أقام الكاهن شكر الله شهوان خادم رعايا البيره ، كفرنيس، الجعايل في الشوف قداساً الهياً على نيّة جرحى وشهداء الأرمن الذين سقطوا في المعارك الأخيرة و ذلك في كنيسة مزار قلب يسوع بحضور وفد من مسؤولي التيار الوطني الحر في المنطقة.

و توجه الاب شهوان في عظته الى الأرمن عموماً وجاء فيها :



من كنيسة قلب يسوع – البيره الشوف - الى اختنا في المسيح الكنيسة اللأرمنية العزيزة.



أيها الاخوة في المسيح، دعوناكم الى هذه الذبيحة الالهية لنعبّر لكم أننا نرافقكم بصلاتنا وننظر اليكم والى تاريخكم المفعم بالشهادة المسيحية العابقة بالبطولة والتغلب على الشّر والمحن التي عانيتموها في الماضي من إبادة ضدّ الإنسانية وإنسانكم الأرمني المؤمن سنة 1915، وحسب التاريخ الذي قرأناه لم ولن تحيدوا عن إيمانكم المسيحي ولم تتنازلوا عن ما تنازل عنه كثيرون من كرامة وعزّة وإباء. أنتم حبّة الحنطة التي ماتت وأعطت ثماراً كثيرة.



و اليوم التاريخ يعيد نفسه. الأبناء يعيدون فعلة الآباء والأجداد ، إنهم الشعب الذي لا يفعل إلّا الشر ونشر الجهل والحقد والضّغينة ، إنهم الشعب العثماني.

أما أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، وعمادكم هذا ميزته أنّه عماد الشهادة .

رجاؤنا كبير اليوم أنّ معركتكم هي : الحق ضدّ الباطل وأملنا كبير انكم ستنتصرون للحق فصاحب الحق سلطان وربنا يسوع المسيح سيكون الى جانبكم فلا تخافوا .



فصلاتنا في هذا المساء المبارك ، ترفع لأجل اخوتنا الأرمن الذين يواجهون الشّر بإيمان ورجاء ثابتين، راسخين، صامدين، مصممين على النّصر، ولأجل الجرحى ليقوّيهم الله على حمل صليبهم و لأجل راحة أنفس الشهداء.

و في نهاية القداس ألقى المحلل والباحث السياسي و الاجتماعي سيروج ابيكيان كلمة شكر فيها الجميع على المبادرة المنطلقة من المبادئ النضالية الوجودية في هذا الشرق.



و أضاف: "نحن لا نستغرب ما نراه اليوم من إرهاب وقتل لأنهم أبناء وأحفاد القتلة بأحقادهم وإجرامهم ، أحفاد من أبادوا الشعب الأرمني وجوّعوا الشعب اللبناني وفرضوا الحصار عليه ليموت جوعاً. فالشجرة السيئة تعطي ثماراً سيئةً، فما من شجرة سيئة تعطي ثماراً جيدةً.

نعم لقد قالها اردوغان بالفم الملآن : "سأحقق ما لم يحققه أجدادي" أي محو الأرمن من الوجود .



فنقول له لا أنت بسلطان ولا نحن نهاب أي سلطان دنيوي على هذه الأرض و لا نخاف من يقتل الجسد لأنّه بعدها لا يستطيع أن يأخذ شيئا. (و هذا إن استطاع أن يقتل الجسد).



نحن لسنا بعزّل، بل متسلّحون ومتسلّحون بالإيمان أيضا ً.

فإذا أحببنا نحب بإيمان وإذا أعطينا نعطي بإيمان وإذا سالمنا نسالم بإيمان وإذا دافعنا عن حقوقنا واراضينا ندافع بإيمان .

إنّ الوضع الإنساني في ارتساخ في منتهى الصعوبة، خاصةً في ظلّ غياب المجتمع الدولي لإيقاف هذا الارهاب و لكبح تعدي تركيا واذربيجان على دول الجوار وكفّهما عن الاستمرار في سياستهما البربرية.



إنّهم يقصفون الكنائس ويدمّرون الآثار بطرق ممنهجة بغية طمس الحضارة والهوية الأرمنية من على تلك الأراضي، فعبثاً يحاولون و أمّا من جهتنا ها إننا نكمل كتابة التاريخ، تاريخ الصمود الذي سيتكلّل بالنصر والمجد.



لقد علّمنا سيدنا أن نحب الحياة ونبغض الموت، لذا نحن دعاة حياة وسلام ، ونحيا بالإيمان ونرقد بإيمان على رجاء القيامة..

كما علّمنا أنّه الطريق والحق والحياة ، و أنّه هو الكرمة ونحن الأغصان وثمار تلك الكرمة، فإن كان ابن الله هو الكرمة ونحن الأبناء والثمار، فالشجرة الجيدة تعطي ثماراً جيدةً.



و قال لنا: ستحزنون و لكن بعدها سيكون فرحكم عظيماً.

سيكون لكم ضيق و لكن ثقوا أنا غلبت العالم.

فنحن بك واثقون و فيك ثابتون.

ليحيا الحق و تحيا القضية ، عاش لبنان و عاشت أرمينيا.