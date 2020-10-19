living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية سريعة الاشتعال في طريق الجديدة!

19
OCTOBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه بناءً للبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الطلب من كافة المواطنين القاطنين أو العاملين ضمن نطاق مدينة بيروت، إبلاغ الإدارة عن المستودعات التي يملكونها أو يستثمرونها أو يشتبهون في إحتوائها على مواد ملتهبة أو قابلة للإشتعال في الطوابق السفلية والأرضية.، كلف المحافظ عبود فوجي الاطفاء وحرس مدينة بيروت برفقة مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت إجراء الكشف اللازم والتأكد من عدم تشكيلها خطراً على السلامة العام .


وتم ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية سريعة الاشتعال كمادتي البنزين والكاز مخزنة داخل مستودع سفلي عبارة عن مخزن للكتب في منطقة طريق الجديدة مقابل مستشفى المقاصد لصاحبه ( ه.ط).


وقدرت الكميات المضبوطة بحوالي 1185 ليتر من مادة البنزين مخزنة داخل خمسة براميل بلاستيك يحتوي كل منها على 180 ليترا وبرميل حديدي يحتوي على 225 ليترا وثلاثة براميل بلاستيك يحتوي كل منها على20 ليترا من مادة البنزين، اضافة الى وجود ثلاثة براميل تحوي مادة الكاز كلها موجوده داخل المستودع .
علماً أن المخزن المذكور لا يتمتع بأدنى شروط السلامة العامة حيث تبين بعد الكشف ان مطافئ الحريق اليدوية الموجودة في المستودع منتهية الصلاحية.


وبناء على اشارة المحافظ عبود قام رجال فوجي الاطفاء وحرس بيروت بمصادرة تلك البراميل ونقلها الى مكان آمن حائلين دون حصول كارثة آخرى كانت ستتسبب بها تلك المواد خصوصا انها مخزنة في مستودع موجود بين المباني والاحياء السكنية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout