ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية سريعة الاشتعال في طريق الجديدة!

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افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه بناءً للبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الطلب من كافة المواطنين القاطنين أو العاملين ضمن نطاق مدينة بيروت، إبلاغ الإدارة عن المستودعات التي يملكونها أو يستثمرونها أو يشتبهون في إحتوائها على مواد ملتهبة أو قابلة للإشتعال في الطوابق السفلية والأرضية.، كلف المحافظ عبود فوجي الاطفاء وحرس مدينة بيروت برفقة مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت إجراء الكشف اللازم والتأكد من عدم تشكيلها خطراً على السلامة العام .



وتم ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية سريعة الاشتعال كمادتي البنزين والكاز مخزنة داخل مستودع سفلي عبارة عن مخزن للكتب في منطقة طريق الجديدة مقابل مستشفى المقاصد لصاحبه ( ه.ط).



وقدرت الكميات المضبوطة بحوالي 1185 ليتر من مادة البنزين مخزنة داخل خمسة براميل بلاستيك يحتوي كل منها على 180 ليترا وبرميل حديدي يحتوي على 225 ليترا وثلاثة براميل بلاستيك يحتوي كل منها على20 ليترا من مادة البنزين، اضافة الى وجود ثلاثة براميل تحوي مادة الكاز كلها موجوده داخل المستودع .

علماً أن المخزن المذكور لا يتمتع بأدنى شروط السلامة العامة حيث تبين بعد الكشف ان مطافئ الحريق اليدوية الموجودة في المستودع منتهية الصلاحية.



وبناء على اشارة المحافظ عبود قام رجال فوجي الاطفاء وحرس بيروت بمصادرة تلك البراميل ونقلها الى مكان آمن حائلين دون حصول كارثة آخرى كانت ستتسبب بها تلك المواد خصوصا انها مخزنة في مستودع موجود بين المباني والاحياء السكنية.