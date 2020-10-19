هيئة قضاء زغرتا - استصلاح واستثمار مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية ‎

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وأصبح الحلم حقيقة، والتخطيط قيد التنفيذ.



بدأت هيئة قضاء زغرتا في استصلاح واستثمار مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية التي استحصلت عليها بسعي حثيث من مستشار رئيس الجمهورية د. بيار رفول، وذلك تنفيذا لمخططها الانمائي في زغرتا الزاوية، والقائم على: تثبيت المزارع في ارضه، التشجيع على العودة الى الجذور، خلق فرص عمل، والاستفادة من المحاصيل الزراعية لتخزين المونة اللبنانية، وتفعيل الصناعة الغذائية البلدية في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة.



وتبقى ثقتكم ودعمكم هما الاساس لنكمل معا في تحقيق برنامجنا الاصلاحي والانمائي.