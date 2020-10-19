دهم مخزن في شارع المقاصد ... ومصادرة براميل وغالونات من البنزين والمازوت والكاز

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في شارع المقاصد مقابل مدخل قسم الطوارئ في مستشفى المقاصد، دهمت قوة من فوج اطفاء بيروت مستودعا لمؤسسة الكتب الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع في مبنى طه لصاحبيها ه.ط و ح.ط لبنانيين، بعد شكاوى عن تخزين مواد خطرة في احياء سكنية، بحسب معلومات حصلت عليها الـLBCI.



وقد تم ضبط، اثناء المداهمة، ثلاثة براميل سعة مئة لتر من مادة البنزين واربعة غالونات سعة 20 لتراً من مادة البنزين وبرميل واحد سعة مئة لتر من مادة الكاز وبرميل واحد سعة 150 لترا من المازوت في المستودع نفسه.



وعلى الاثر حضرت دورية من فصيلة طريق الجديدة وتمت مصادرة المضبوطات وتسليمها الى فوج الاطفاء بناء على اشارة المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش.