لجنة الإعلام في التيار: لم ولا نوكّل أحداً لجمع الاموال باسمنا

A + A -

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يذكّر التيار الوطني الحر بأن آلياته لناحية جمع التبرعات واضحة ومعروفة وتمرّ إلزاماً عبر اللجنة المركزية للمال ورقم الحساب المالي الرسمي المعتمد، وينبّه من استخدام اسمه في جمع الاموال بحجة دعم مشاريع أو مساعدة عائلات محتاجة وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.





ان التيار لم ولا يوكّل أحداً لجمع الاموال باسمه، وهو يطلق بشكل مستمر وبشفافية تامّة حملات لجمع التبرعات واضحة الاهداف والآليات، وهو يفتح أبوابه للتبرعّ من خلال الاتصال على الأرقام: 70002080- 70080012

أو عبر البريد الالكتروني: finance.central@fpmlb.org حصراً.