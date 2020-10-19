بعد تداول خبر إقالة الاونروا .. الوكالة توضّح

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أصدرت وكالة الاونروا في لبنان البيان الآتي: “تقوم بعض مواقع التواصل الإجتماعي بنشر وتداول خبر مفاده، “عقد اجتماع سري ناقش قضية أمد التمديد لوكالة الغوث الأونروا وان هناك رغبة اممية بإقالة الوكالة وايجاد بديل يضمن للاجئين الفلسطينيين الحل العادل لقضيتهم ووضع برنامج تسلسلي للبدء في تطبيق عملي لإنهاء وكالة الأونروا في مدة لا تتجاوز ال8 اشهر”.

وأضاف: “تؤكد الأونروا أن هذه المعلومات عارية من الصحة تماما وتنفيها الوكالة جملة وتفصيلا. ان الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها للاجئي فلسطين في أقاليم عملها الخمسة بحسب الولاية التي منحت اليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة”.