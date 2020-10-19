اقفال 5 بلدات لارتفاع عدد المصابين بكورونا

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جددت وزارة الداخلية الاقفال لبلدات في محافظة النبطية، وهي : عربصاليم، النميرية وشوكين بسبب انتشار وباء كورونا. وطال الاقفال بلدتي حبوش وقاعقعية الجسر، حيث توقفت المؤسسات الخاصة والحركة التجارية في البلدات الخمس وتولت شرطة البلديات في كل بلدة حسن تنظيم الأمور والاشراف على الاقفال ومنع التجمعات وإقامة الاحتفالات التي تشهد تجمعات.

وأصدرت بلدية حبوش بيانا أعلنت فيه الالتزام ب"الاقفال وتوقف العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة كافة في البلدة". ومنعت إقامة التجمعات والمناسبات الاجتماعية في البلدة.وأقفلت المقاهي و"الاكسبرسات" والنوادي الرياضية ومنعت الخروج والتنقل الا للضرورة مع ارتداء الكمامة، مشيرة الى "ان شرطة البلدية تقوم بتطبيق قرار وزارة الداخلية لمنع المخالفات وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين"، داعية الى "التقيد بالإجراءات للحد من انتشار وباء كورونا حفاظا على سلامة أبناء البلدة وقاطنيها".