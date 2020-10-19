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انطوان قسطنطين: لا تواصل بين باسيل والحريري وهناك محاولة لشيطنة موقفنا

19
OCTOBER
2020
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أكّد مستشار رئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين الحرص على أن يكون هناك حكومة أمس قبل اليوم وأن تكون منسجمة مع المبادرة الفرنسية.


وتحدث عبر الـLBCI على أن حملة تقودها وسائل إعلام مفادها أن تأجيل الاستشارات تم بناء على طلب التيار الوطني الحر معتبراً أن الهدف من هذه الحملة هو التعمية على الحقيقة ومحاولة التحريض السياسي.


وقال: موقفنا من التشكيل ينسجم مع المباردة الفرنسية التي نعتبر أنها لم تسقط واذا كنا ذاهبون الى حكومة احتصاصيين فيجب أن تكون كذلك برئيسها ووزرائها.


وإذ أشار البعض مصرّ على تحوير موقفنا وشيطنته مؤكداً أن التيار الوطني الحر من أول الداعمين لحكومة اصلاحية. ولفت الى أن "النائب حبران باسيل وصل الى حد الغاء الذات ونحن مسهّلون وغير معرقلين".

ودعا قطسنطين لعدم تحوير الكلام وعدم القول "إنه إذا لم يقدم التيار الوطني الحر على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة فيكون بالتالي معرقلاً."

 

وشدد على "أننا لسنا بمرحلة عداء مع أحد بل نريد أقصى درجات التعاون مع الجميع" نافياً وجود تواصل بين باسيل والرئيس سعد الحريري. وقال: ولا تواصل بين باسيل والحريري سوى الاتصال الذي حصل بعد إصابة رئيس التيار الوطني الحر بكورونا ولا معطيات لدي اذا كان جريصاتي قد زار بيت الوسط.

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