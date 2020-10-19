إقفال المناطق جراء كورونا .. هذا ما كشفته بترا خوري

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مع تمديد إجراءات الإقفال التام لعدد من المناطق في ظل جائحة كورونا، أوضحت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري، أن نتائج الخطة المعتمدة منذ أسبوعين ستظهر خلال ثلاثة الى أربعة أسابيع علماً أن نسبة الالتزام في المناطق متفاوتة، مشيرة الى أن الرقم التصاعدي للفحوصات الإيجابية ثابت على عتبة معينة ولم يرتفع ما قد يشكل مؤشرا لبدء ظهور نتائج إيجابية.

وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، لفتت خوري الى وجود إشكالية في إقفال بيروت بسبب الأضرار الناجمة عن انفجار المرفأ لكنها اكدت ان العمل سيجري هذا الأسبوع على وضع خطة لإقفال المناطق الأقلّ ضررا في محاولة لحصر الاختلاط.