عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 تشرين الأول 2020

الأخبار: الأجهزة ترفض وقف التعذيب
حزب الله للحريري: لا موافقة مسبقة على شروط صندوق النقد
الحريري رئيساً للحكومة الخميس المقبل
القيود على الليرة «الكاش»: هل رضخ سلامة للمصارف؟
الديار: بري مُتفائل بالتأليف والتكليف... وشينكر وباريس تدعمان الحريري لتأليف الحكومة
جلالة وزارة الطاقة و«الشعبوية» هما العقدة... وفرنسا ستعمل على تذليل الصعوبات
اللواء: تكليف الحريري الخميس.. وعقدة باسيل تعالج عند التأليف
جنبلاط للمشاركة في الحكومة.. والطاشناق لتسمية رئيس المستقبل.. وواشنطن للإسراع بالحكومة
نداء الوطن: الراعي ينزع "الميثاقية" عن التعطيل و8 آذار تنتظر "التعليمة" الأميركية
تلقيح اللبنانيين... "الاتجاه شرقاً"!
البناء: ثلاثة أيّام فرنسيّة للاتصالات والعودة الى النسخة الأولى للمبادرة قبل استحقاق الخميس
بعبدا ستتوقف بعد التكليف أمام تمثيل الطوائ ف بصورة عادلة في التأليف هل يحمل إبراهيم من واشنطن وباريس كلمة سرّ لحكومة تكنوسياسيّة؟
النهار: العرقلة خيانة وطنية
الجمهورية: عقد التكليف تنسحب على التأليف
the daily star: Enraged Macron washes hands of Lebanon crisis
l'orient le jour: Raï : La thaoura a réussi
Le chef de l’Église maronite a encouragé les jeunes à poursuivre la révolution.