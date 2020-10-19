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عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 تشرين الأول 2020

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 الأخبار: الأجهزة ترفض وقف التعذيب

حزب الله للحريري: لا موافقة مسبقة على شروط صندوق النقد

الحريري رئيساً للحكومة الخميس المقبل

القيود على الليرة «الكاش»: هل رضخ سلامة للمصارف؟

 

 

 


الديار: بري مُتفائل بالتأليف والتكليف... وشينكر وباريس تدعمان الحريري لتأليف الحكومة
جلالة وزارة الطاقة و«الشعبوية» هما العقدة... وفرنسا ستعمل على تذليل الصعوبات

 

 

 


اللواء: تكليف الحريري الخميس.. وعقدة باسيل تعالج عند التأليف
جنبلاط للمشاركة في الحكومة.. والطاشناق لتسمية رئيس المستقبل.. وواشنطن للإسراع بالحكومة

 

 

 


نداء الوطن: الراعي ينزع "الميثاقية" عن التعطيل و8 آذار تنتظر "التعليمة" الأميركية
تلقيح اللبنانيين... "الاتجاه شرقاً"!

 

 

 


البناء: ثلاثة أيّام فرنسيّة للاتصالات والعودة الى النسخة الأولى للمبادرة قبل استحقاق الخميس
بعبدا ستتوقف بعد التكليف أمام تمثيل الطوائ ف بصورة عادلة في التأليف هل يحمل إبراهيم من واشنطن وباريس كلمة سرّ لحكومة تكنوسياسيّة؟

 

 

 


النهار: العرقلة خيانة وطنية

 

 

 


the daily star: Enraged Macron washes hands of Lebanon crisis

 

 

 


l'orient le jour: Raï : La thaoura a réussi
Le chef de l’Église maronite a encouragé les jeunes à poursuivre la révolution.

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