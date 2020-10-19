عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 تشرين الأول 2020

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الأخبار: الأجهزة ترفض وقف التعذيب

حزب الله للحريري: لا موافقة مسبقة على شروط صندوق النقد

الحريري رئيساً للحكومة الخميس المقبل

القيود على الليرة «الكاش»: هل رضخ سلامة للمصارف؟



الديار: بري مُتفائل بالتأليف والتكليف... وشينكر وباريس تدعمان الحريري لتأليف الحكومة

جلالة وزارة الطاقة و«الشعبوية» هما العقدة... وفرنسا ستعمل على تذليل الصعوبات



اللواء: تكليف الحريري الخميس.. وعقدة باسيل تعالج عند التأليف

جنبلاط للمشاركة في الحكومة.. والطاشناق لتسمية رئيس المستقبل.. وواشنطن للإسراع بالحكومة



نداء الوطن: الراعي ينزع "الميثاقية" عن التعطيل و8 آذار تنتظر "التعليمة" الأميركية

تلقيح اللبنانيين... "الاتجاه شرقاً"!



البناء: ثلاثة أيّام فرنسيّة للاتصالات والعودة الى النسخة الأولى للمبادرة قبل استحقاق الخميس

بعبدا ستتوقف بعد التكليف أمام تمثيل الطوائ ف بصورة عادلة في التأليف هل يحمل إبراهيم من واشنطن وباريس كلمة سرّ لحكومة تكنوسياسيّة؟



النهار: العرقلة خيانة وطنية



the daily star: Enraged Macron washes hands of Lebanon crisis



l'orient le jour: Raï : La thaoura a réussi

Le chef de l’Église maronite a encouragé les jeunes à poursuivre la révolution.