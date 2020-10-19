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أسرار الصحف ليوم الأثنين 19 تشرين الأول 2020

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نداء الوطن: خفايا

يتغيّب عدد من النواب الحزبيين القدامى منذ أسابيع عن اجتماعات حزبية على مستوى القيادة.

 

لم يتردد ديبلوماسي غربي في تسمية فريق محدد خلال حديثه عن تعطيل الإصلاحات، مؤكداً في لقاءاته عدم قدرة أي حكومة على تنفيذ الاصلاحات في ظل مشاركة هذا الفريق.

 

إنقطعت العلاقة نهائياً بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير دميانوس قطار، الذي يتهمه دياب بالعمل ضده لتعزيز مصالحه السياسية وحظوظه الرئاسية.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤول إيراني إن رفع العقوبات الأمميّة عن شراء وبيع السلاح بالنسبة لإيران لن تعطل تطبيقه العقوبات الأميركية الأحادية رغم محاولات توصيفها كالتزام أممي فشل الأميركيون في فرضه، وإن هناك عشرة دول على الأقل مهتمة بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية الإيرانية، ومستعدة لتجاوز العقوبات الأميركية.

 

خفايا

قال ديبلوماسي أوروبي إن دور حزب الطاشناق والأرمن اللبنانيين الذي ظهر محلياً في تأجيل الاستشارات النيابية هو تعبير عن صعود المكانة الإقليميّة للحزب والأرمن في ضوء ما يجري في القوقاز ومكانتهم الجديدة في ضوء حجم اتصالاتهم مع القوى الدولية، وخصوصاً الفرنسية والروسية والإيرانية المتقاطعة في هذا الصراع وذات الصلة بملفي لبنان والقوقاز خلافاً لما يجري تداوله عن بُعد محلي داخلي لهذا الدور.

 

 

 

الجمهورية: أسرار


عضو كتلة نيابية "مستاء"

عبّر عضو كتلة نيابية عن إستياء شديد من مواقف رئيس كتلته وقال: "لماذا هذا العناد وهو يعرف أننا كلّنا محشورون".

 

"أبو مصطفى بيمون"

سئل قطب حزبي بارز عما حمله على تبديل موقفه من مسألة حساسة، فقال: أبو مصطفى بيمون.

 

تراجع بانتظار قرار مرجع إداري!

تراجع أحد الوزراء عن طلب إجراء تحقيق في مؤسسة تابعة لوزارته بانتظار قرار مرجع إداري طلب رأيه في ملف حساس.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تساءل وزير عدل سابق عن خلفيات انتهاء تحقيقات خبراء الـ«FBI» في كارثة مرفأ بيروت التي اعتبرت ان سبب الانفجار هو مجرد الإهمال فقط، في حين أن التحقيقات الفرنسية واللبنانية ما زالت جارية على قدم وساق!

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