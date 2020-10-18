living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة قضاء عكار: فُجعنا كما كل العكاريين بالجريمة المروّعة المدانة

18
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر البيان التالي:

 فُجعنا كما كل العكاريين بالجريمة المروّعة المدانة التي أودت بحياة هشام الشعار أحد أبناء بلدة عكار العتيقة الذي قضى بإطلاق نار على طريق عام ببنين العبدة، وبعد عدة إتصالات تبين أن المشتبه به هو شاب منتسب الى التيار  من بلدة ببنين ويدعى (ك.ب) وأن الجريمة فردية، وقد تواصل مسؤولو التيار مع فعاليات بلدة ببنين وعائلة المشتبه به لتسليمه الى القوى الامنية وهو ما لم يحصل حتى الان وبالتالي نطالب القوى الامنية بالاسراع بالقيام بواجباتها.

إن التيار الوطني الحر في عكار يعلن انه لا يمكن أن يغطي هذه الجريمة بأي شكل من الاشكال ولا لأي سبب، لان هذا العمل البشع منافٍ لأخلاقنا وتربيتنا وقيمنا، ويؤكد انه تيار يؤمن بالعدالة ويطالب بإحقاق الحق، ويقف الى جانب عائلة الضحية في مسعاها لتحقيق العدالة، ويطالب الأجهزة الأمنية بالاسراع في تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة والقبض على الجاني وتسليمه فورا الى القضاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout