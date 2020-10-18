هيئة قضاء عكار: فُجعنا كما كل العكاريين بالجريمة المروّعة المدانة

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صدر عن هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر البيان التالي:

فُجعنا كما كل العكاريين بالجريمة المروّعة المدانة التي أودت بحياة هشام الشعار أحد أبناء بلدة عكار العتيقة الذي قضى بإطلاق نار على طريق عام ببنين العبدة، وبعد عدة إتصالات تبين أن المشتبه به هو شاب منتسب الى التيار من بلدة ببنين ويدعى (ك.ب) وأن الجريمة فردية، وقد تواصل مسؤولو التيار مع فعاليات بلدة ببنين وعائلة المشتبه به لتسليمه الى القوى الامنية وهو ما لم يحصل حتى الان وبالتالي نطالب القوى الامنية بالاسراع بالقيام بواجباتها.

إن التيار الوطني الحر في عكار يعلن انه لا يمكن أن يغطي هذه الجريمة بأي شكل من الاشكال ولا لأي سبب، لان هذا العمل البشع منافٍ لأخلاقنا وتربيتنا وقيمنا، ويؤكد انه تيار يؤمن بالعدالة ويطالب بإحقاق الحق، ويقف الى جانب عائلة الضحية في مسعاها لتحقيق العدالة، ويطالب الأجهزة الأمنية بالاسراع في تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة والقبض على الجاني وتسليمه فورا الى القضاء.