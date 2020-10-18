اتحاد الموسسات التربوية الخاصة في لبنان: التقيد التام بمضمون قرار وزارة التربية والتعليم العالي

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ناشد اتحاد الموسسات التربوية الخاصة في لبنان جميع ادارات المدارس الخاصة التقيد التام بمضمون قرار وزارة التربية والتعليم العالي رقم 463/م/2020 , القاضي بوجوب فتح المدرسة يوم غدٍ الاثنين فقط لصف التاسع اساسي والصفين الثاني والثالث ثانوي من خلال التعليم المدمج الجزئي . اما صفوف الروضة والسابع والثامن متوسط والاول ثانوي فستعود الى التدريس المدمج الجزئي يوم الاثنين الواقع فيه ٢٦ تشرين الاول الجاري , كما ستعود صفوف الحلقتين الاولى والثانية الى التدريس في الثاني من تشرين الثاني المقبل . يتمنى الاتحاد على جميع المدارس التقيد بما تمت الدعوة اليه اعلاه بسبب تفشي وباء الكورونا وتحاشيا لتعرض المدارس للمساءلة ، وحرصا على سلامة الاسرة التربوية .