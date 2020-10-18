توقيف شبكة تهريب لبنانيين وفلسطينيين إلى اسبانيا

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن الأمن العام أوقف اليوم، شبكة تنشط بتهريب أشخاص لبنانيين وفلسطينيين الى أوروبا وتحديدا الى اسبانيا، وبأن أفرادا من الشبكة يعملون في مراكز مختلفة في مطار بيروت، منهم وكيل إحدى الطائرات التي كانت تهربهم ومدير العمليات في إحدى شركات الخدمات الأرضية وموظف في مبنى الطيران الخاص. كذلك، عمل أفراد الشبكة في تهريب أوزان زائدة على الطائرات التي تقوم الشركة بخدمتها.

وفي أثناء التحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليات التهريب، وأحيلوا على النيابة العامة، بناء على إشارة القضاء المختص.