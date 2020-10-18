معلوف للجديد: الوضع الاقتصادي والمالي أولوية.. ولإنهاء الخلافات وتنفيذ الإصلاحات

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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف انه "في فترة وصول رئيس الجمهوية ميشال عون الى الرئاسة تحقّق العديد من الامور الايجابية واهمها تعرية النظام اللبناني".

وأضاف في حديث إلى برنامج الحدث عبر الجديد: "من ثم تبيّن حجم المشكلة التي كنا ولا نزال نعاني منها، ومن المفروض ان نجلس جميعاً على طاولة واحدة وان نفهم طريقة ادارة هذا البلد لان النظام القائم سقط"، وتابع: "ونحن اليوم نعاني من مشكلات عديدة، ويجب علينا الذهاب لمعالجتها بقانون انتخابات جديد او مجلس شيوخ او قانون احوال مدنية".

وشدد معلوف على انه "بتنا على يقين انه لا يمكن ان نكمل بالنظام المالي الذي كنا عليه في السابق، وحالياً يوجد اولوية للوضع الاقتصادي والمالي والحاصل في البلد، وندعو الى انهاء هذه المواضيع وتنفيذ الاصلاحات، ومن ثم نطرح كل الامور على الطاولة لاحقاً".