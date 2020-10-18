living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معلوف للجديد: الوضع الاقتصادي والمالي أولوية.. ولإنهاء الخلافات وتنفيذ الإصلاحات

18
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف انه "في فترة وصول رئيس الجمهوية ميشال عون الى الرئاسة تحقّق العديد من الامور الايجابية واهمها تعرية النظام اللبناني". 
 
وأضاف في حديث إلى برنامج الحدث عبر الجديد: "من ثم تبيّن حجم المشكلة التي كنا ولا نزال نعاني منها، ومن المفروض ان نجلس جميعاً على طاولة واحدة وان نفهم طريقة ادارة هذا البلد لان النظام القائم سقط"، وتابع: "ونحن اليوم نعاني من مشكلات عديدة، ويجب علينا الذهاب لمعالجتها بقانون انتخابات جديد او مجلس شيوخ او قانون احوال مدنية". 
 
وشدد معلوف على انه "بتنا على يقين انه لا يمكن ان نكمل بالنظام المالي الذي كنا عليه في السابق، وحالياً يوجد اولوية للوضع الاقتصادي والمالي والحاصل في البلد، وندعو الى انهاء هذه المواضيع وتنفيذ الاصلاحات، ومن ثم نطرح كل الامور على الطاولة لاحقاً".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout