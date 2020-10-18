هيئة عمشيت في التيار تستنكر المحاولات الفاشلة لاحراق صورة الرئيس عون

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تستنكر هيئة عمشيت في التيار الوطني الحر المحاولات الفاشلة لبعض من يسمّون أنفسهم ثوّار بحرق صورة فخافة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مدخل عمشيت الجنوبي.

هذه ليست المرة الأولى منذ انطلاق ما يسمى بالثورة ومجموعات طلابية تحاول حرق صورة فخامة الرئيس.

يهم هيئة عمشيت أن توضح أن صورة فخامته محفورة في قلب ووجدان كل عوني ولن تستطيع النفوس الضعيفة التي تظهر فقط في المساء من تشويه صورة الرئيس خاصة عند العماشتة الذين تربّوا على حب الوطن من مدرسة القائد العماد ميشال عون.

وإذ تتمنى هيئة عمشيت في التيار الوطني الحر على كافة الأحزاب أن تدعو طلابها وشبابها الى احترام رموز الوطن وعدم الإنجرار للأعمال التخريبية التي تهدم بناء الوطن.