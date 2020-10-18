اصابات جديدة في هذه البلدات

A + A -

دعا رئيس بلدية النبي شيت حسن الموسوي أهالي البلدة إلى "التزام التدابير الوقائية والإحترازية المعممة من قبل وزارة الصحة، بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تبلغ حاليا 19 حالة، في حين أن العدد التراكمي للإصابات بلغ زهاء 100 إصابة منذ بداية الازمة الصحية، والسبب الأساسي لهذا الانتشار هو عدم التزام تدابير الوقاية اللازمة".

وطلب من جميع المخالطين "إلتزام الحجر المنزلي، وإجراء الفحوص اللازمة"، ودعا الأهالي إلى "ارتداء الكمامة خارج المنزل، عدم المصافحة بتاتا، التزام التباعد بين الناس، وعدم إقامة التجمعات في المناسبات كافة".

كما و أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 15 حالة ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

- زغرتا:5

- مرياطة:1

- قره باش:1

- مجدليا: 3

- ارده: 1

- ايطو:1

- كفرزينا:1

- عشاش:1

- عربة قزحيا:1

وجددت الخلية التأكيد "وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، مناشدة المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم الشفاء العاجل.