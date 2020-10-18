ضابطٌ إسرائيليٌ يُهدد نصرالله... "سيكون ثمن الدم قاسياً"

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قال موقع إلكتروني إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد عند الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أن "حزب الله" اللبناني يبحث عن هدف إسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان.

وأشار موقع "والا" الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تأهبه على الحدود الشمالية منذ 90 يوما تقريبا، تخوفا من رد فعل من حزب الله، على خلفية مقتل أحد عناصره.

وأضاف: "أن الأوضاع على الحدود اللبنانية تتغير وتتلقى مؤشرات جديدة في الآونة الأخيرة، على خلفية شعور باحتمال وقوع هجوم سيدفع المنطقة إلى جولة معارك لأيام".

ونقل الموقع على لسان ضابط بالجيش الإسرائيلي من الفرق العاملة على الحدود المشتركة اللبنانية الإسرائيلية، قوله: "إذا تجرأ نصر الله على إيذاء جندي إسرائيلي، فسيكون ثمن الدم قاسيا ومؤلما".

وتابع الضابط الإسرائيلي: "رسالتنا للجنود أن نكون مستعدين لأي تطور، وفي المرة القادمة التي يحاولون فيها ضربنا، لن ينتهي الأمر بإطلاق قذائف".

وأفاد الموقع بأن القصة بدأت من الحدود السورية اللبنانية في تموز ومنذ ذلك الحين مر 90 يوما من الاستعداد على الجانب الإسرائيلي بسبب التخوف من الانتقام، وقدر كبار ضباط الجيش الإسرائيلي أنه في غضون أيام قليلة سيختفي التوتر، لكن نصر الله أصر على الوقوف وراء "معادلة الانتقام"، حسب ما نشره الموقع الإسرائيلي.