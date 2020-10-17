وزارة الصحة: 19 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 14 و15 الجاري

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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14/10/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 15/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 19 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 14/10/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 15/10/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

رحلة أكرا: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (خمس حالات إيجابية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (عشر حالات إيجابية).