صدور تقرير مستشفى الحريري بشأن كورونا وهذا ما جاء فيه

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، شفاء 8 مرضى ووفاة مريض.

وجاء في التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 396.

- عدد المرضى المصابين الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 563.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.

- حالات وفاة: 1.