صدور تقرير مستشفى الحريري بشأن كورونا وهذا ما جاء فيه

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، شفاء 8 مرضى ووفاة مريض.
وجاء في التقرير:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 396.
- عدد المرضى المصابين الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 563.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.
- حالات وفاة: 1.