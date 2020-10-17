إحباط عمليتي تهريب أدوية الى مصر والعراق

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن فصيلة التفتيشات في سرية قوى الأمن الداخلي في المطار، تستمر بمكافحة عمليات تهريب الأدوية من لبنان، وفي هذا الإطار تمكنت ليل أمس وصباح اليوم من إحباط عمليتي تهريب واحدة إلى مصر مخبأة بطريقة مبتكرة حيث عمد المسافر إلى تعبئة الأدوية في علب الدخان بعد أن تم إزالة الدخان منها، وأخرى الى العراق، وأحيلت الأدوية المهربة والأشخاص المهربين على فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار لمتابعة التحقيقات.

كذلك منعت كمية من الأدوية موضبة داخل بريد ديبلوماسي عائد الى إحدى السفارات.