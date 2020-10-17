بيان لوزير التربية يتعلق بالتدريس المدمج... وهذا ما جاء فيه

A + A -

دعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، المدارس الرسمية والخاصة، إلى "التزام المعايير والضوابط التي نص عليها القرار 463، وبالتالي اقتصار التدريس المدمج على تلامذة الصف التاسع الأساسي (البروفيه) والصفين الثاني والثالث الثانوي، وتأكيد تطبيق معايير التباعد والسهر على تطبيق الاجراءات الوقائية المفصلة في الدليل الصحي الصادر عن الوزارة".

وحذر المؤسسات التربوية، الرسمية والخاصة، من "مغبة مخالفة مندرجات القرار المذكور والقرارات التنظيمية والبروتوكول الصحي، تحت طائلة تطبيق تدابير إدارية وقانونية قاسية بحق إدارات المدارس المخالفة".

ودعا الأهالي إلى "التعاون مع إدارات المدارس ومعلميها، من أجل إنجاح العام الدراسي في ظل الظروف القاسية التي تعيشها البلاد". وذكر بالخط الساخن في الوزارة 01772186، الموضوع "بخدمة الأسرة التربية لمواكبة العودة الآمنة الى المدارس".