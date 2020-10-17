رئيس بلدية رحبة ناشد أهالي البلدة رفع مستوى الحذر والانتباه

A + A -

ناشد رئيس بلدية رحبة الأستاذ فادي بربر أهالي البلدة رفع مستوى الحذر والانتباه، مع الارتفاع المحدود في عدد الإصابات بكورونا. وقال: إن مسؤوليّتنا تكمن في أن نعمل معا لتجنيب رحبة الدخول في المنطقة الحمراء، وألاّ نصل إلى مرحلة الإقفال العامّ.



وشدّد بربر على أهميّة تعاون الجميع مع خليّة الأزمة، مشيدا بالنّشاط الّذي تبذله الخليّة، في مجال الرصد والتعقّب للمصابين والمخالطين.

وكانت خليّة الأزمة في رحبة أصدرت بيانا شدّدت فيه على الالتزام التّامّ بالامتناع عن التّنقّل غير الضّروريّ، والتزام الكمامة والتباعد الاجتماعي، مع التشدّد على التزام جميع المحال التجاريّة بالإجراءات الوقائيّة. حيث تولّت عناصر الشّرطة مسؤوليّة التبليغ والمراقبة.



واعتبر بربر أن وعي الأهالي، واعتبار كلّ منهم نفسه مسؤولا مباشرا، يشكّل الضّمانة الحقيقيّة للسلامة العامّة. وأضاف: كما نجحنا بتجاوز حالات كثيرة كانت تهدّد أمننا الصّحيّ، سنستمرّ معا في مواجهة كورونا، على أمل أن يجد العالم، بأقرب وقت ممكن، الحلّ الأنسب لهذا الوباء الّذي يجتاح بوحشيّة أرجاء المسكونة.