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كهنة ورهبان وراهبات نصبوا خيمة اعتصام في ساحة كنيسة مار منصور المهدمة

17
OCTOBER
2020
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 قررت مجموعة من الكهنة والرهبان والراهبات نصب خيمة اعتصام في ساحة كنيسة مار منصور المهدمة، للمطالبة ب"العدالة والتعويض لضحايا انفجار 4 آب والتعويض عن الممتلكات والمؤسسات التي تهدمت والمطالبة بمحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الموضوع".

وأطلق منظمو الاعتصام "صرخة"، جاء فيها:
"لأننا أبناء الرجاء وقد ولدنا من رحم الموت للحياة، ولأننا ملتزمون مصير شعبنا ووطننا وأهمية الحفاظ على كرامة الإنسان والكيان اللبناني المهدد بالانقسام والانجراف نحو المحاور، وبسبب وجود حالة الإحباط لدى معظم اللبنانيين من الأزمة المعيشية والمالية والاقتصادية وحالة التباعد بين مكونات الوطن والحواجز بين المناطق والجماعات، تارة باسم الطائفة وطورا باسم بعض الموروثات التاريخية الدينية والسياسية التي تدفع وطننا نحو الانهيار،

ولأن لا سلام من دون عدالة، ولأن العدالة هي مطلب أساس في هذه المرحلة، التي يبدو فيها القضاء مغيبا وخاضعا لضغوطات سياسية والفساد مستشر في معظم مؤسسات الدولة ومؤسساتها الرديفة وتحكم المحاصصة في المنظومة السياسية الحاكمة والحصار المالي والسياسي الذي يعاني منه البلد،

وبعد حالة الوعي الفردي والجماعي التي تبلورت في مسيرات ومظاهرات وتحركات شعبية طالت الوطن من أقصاه إلى أقصاه، كانت الدعوات إلى تحرير لبنان واللبنانيين واللبنانيات من ممارسات المنظومة السياسية والاقتصادية- المالية التي أظهرت عدم أهليتها للحكم ولعدم قيامها بمسؤولياتها وإهمالها وعدم المحاسبة وتوظيف الدين في السياسة عبر الشحن الطائفي واستخدام السلطة لتحقيق مآرب شخصية مما أضعف مؤسسات الدولة وهمش دور القانون الفاعل.

قررنا نصب خيمة اعتصام من كهنة ورهبان وراهبات ومن يرغب الانضمام إلينا للمطالبة بتحقيق العدالة والمحاسبة في جريمة مرفأ بيروت، والتعويض للضحايا والجرحى والمتضررين جسديا ومعنويا والوقوف إلى جانب أهلنا في نضالهم اليومي عبر الدعوة إلى فتح صفحة المصالحة الوطنية الحقيقية وإعادة اللحمة بين مكونات المجتمع اللبناني التعددي والاحترام المتبادل الصادق وصون الحريات والدفاع عن حياد لبنان الإيجابي".

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