بالفيديو - ضبط معمل حديث لتقليد منتجَين لقهوة سريعة التحضير

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أصـدرت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي في بيان انه "بناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أشخاص بتقليد منتجَين لقهوة سريعة التحضير لعلامتين تجاريتين معروفتين، داخل مستودع في بلدة زبدين – النبطية، داهمت قوّة من المكتب المذكور بتاريخ 2-10-2020، المستودع، حيث أوقفت /10/ أشخاص يعملون على تزوير وتقليد المنتج، وضبطت /13/ آلة حديثة مستوردة من الخارج، تُستخدم في عمليات خلط المواد المغشوشة، وتعبئتها في مظاريف، ومن ثم لصقها ببعضها، وآلات أخرى لطباعة تاريخ الصلاحية على الأكياس بطريقة اللايزر، وغيرها من الآلات التي تُستخدم في عمليات التزوير. كما جرى ضبط كميّات كبيرة من المنتجَين المقلّدَين، جاهزة للتوزيع، وتم سحب المواد من الأسواق التي وزعت فيها سابقاً من مناطق محددة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

كذلك داهمت عناصر المكتب مستودعاً ثانٍ في بلدة أنصار، حيث تجري عملية توضيب البضاعة المغشوشة، وأوقفت ثلاثة متورطين، وهم:

ع. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)

م. ح. (مواليد عام 1998، لبناني)

م. ق. (مواليد عام 1983، لبناني)

قُدّرت كميّة المواد المغشوشة والمقلّدة –التي جرى ضبطها- بحمولة شاحنتَين. جرى سحب المواد التي تمّ توزيعها سابقاً في مناطق محدّدة من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

تمّ ختم المستودعَين بالشمع الأحمر، وأودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته."