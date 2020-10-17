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هل تعود حرارة الطقس الى الإرتفاع؟

17
OCTOBER
2020
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لا يزال تحت تأثير موجة دافئة مصدرها الصحراء الإفريقية الكبرى، تبدأ بالانحسار مساء الأربعاء، بسبب اقتراب كتل باردة من جنوب شرق اورربا، فتتراجع درجات الحرارة بمعدّل 3 درجات وتستقر بين 27/28 ساحلاً و 29 درجة بقاعاً.
 
تغطي الموجة الساخنة حالياً، تركيا وقبرص وشمال مصر وسوريا ولبنان والاردن، وتستمرّ الاجواء الشبه حارة فوق المنطقة بسبب اتجاه الرياح من تركيا نحو الجنوب، فيكون لبنان تحت تأثير رياح شمالية دافئة حتى يوم الأربعاء القادم، وتجدر الاشارة الى انّ حالات عدم استقرار تعبر فوق مصر، ستؤثر بشكل خفيف على السواحل اللبنانية والجبال الغربية من حيث الهطولات المتفرقة والغير شاملة مطلع الأسبوع المقبل.
 
طقس يومَي السبت والأحد مشمس ودافئ، يتشكَل الضباب المحلي على الجبال الغربية بين 300 و 1200 متر وتكون الاجواء باردة نسبياً خلال المساء وساعات الفحر.
 
الحرارة على الساحل: 29 درجة تنخفض ليلاً الى 22، ترتفع يومَي الاثنين والثلاثاء الى 32 درجة.
 
في البقاع: 31/33 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 17، ترتفع يومي الاثنين والثلاثاء الى 33 درجة
 
على الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و 16 ليلاً
 
على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و 12 ليلا
 
الرياح: شمالية الى شمالية غربية ساخنة سرعتها بين 10 و 40 كم في الساعة
 
الضغط الجوّي: 1014hpa
 
الرطوبة: 75% ساحلاً و 50% بقاعاً
 
ولفت خنيصر إلى انه يبدو انّ لبنان والبلدان المجاورة ما زالوا خارج خط المنخفضات الجوية التي تصل الى اليونان وشرق البحر المتوسط وتتلاشى بسرعة، بسبب حركة المرتفع الشبه مداري الذي يسيطر على الدول العربية بخاصة سوريا والاردن.
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