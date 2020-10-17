١٧ تشرين الأول الإنقلاب الخاطىء (بقلم د. جيرار ديب)

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سنة مرّت على انطلاق حراك ١٧ تشرين الأول، الذي كانت أول شراراته نزول مجموعة من اللبنانيين الى الشارع تحت عنوان الثورة، رافعين شعار "كلن يعني كلن"، وكان الشعار المضلّل. لم يميّز المتظاهرون بين من نهبهم، ومن يعمل من أجل إعادة أموالهم. أرادوا الإطاحة بكلّ شيء، حتى بالسلطة، وكأنّ نشر الفوضى كان هو المطلوب، خصوصًا وأنّ البديل لإستلام السلطة لم يكن جاهزًا عندهم، ولا مشاريع إصلاحية بطرحونها، ولا خطط، ولا بيانات توضّح للّبناني مرحلة ما بعد الإنقلاب.

في الغالب فإنّ الثوار مثلهم مثل أصحاب السلطة، قد لا يتفهّمون أحيانًا، وقد لا يتسامحون، ويمكن لبعضهم أن ينزلق إلى اتخاذ موقف الحسم السلطوي: إما معي أو ضدي. هذا التعميم الذي وقع به المتظاهرون، سمح لتسلّل الأحزاب والجمعيات والدول ومصالحهم إلى عمق هذا الحراك، وتحويل مساره، ليرسى في نهاية المطاف، نحو الإنقلاب الخاطئ.

ليس صحيحًا أنّ من أنزل الناس الى الشارع، كان قرار وزير الإتصالات السابق، محمد شقير، القاضي برفع الضريبة على خدمة الواتساب. فهذه الخطوة كانت قد رافقتها خطوات متعمّدة في السابق، من أزمة المحروقات، إلى الطحين، إلى الأزمات السياسية كتعطيل تشكيل الحكومة لأشهر. فالخلافات السياسية مع العهد، والخوف من فتح الحسابات، كلّها ساعدت في تسريع من وتيرة الصدام.

أزمات الداخل، تقاطعت مع عقوبات أميركية على حزب الله، طالت المصارف أولًا، وبدأت المروحة تتسع فطالت حياة اللبناني في تفاصيل معيشته. رافقت العقوبات الأميركية، قطيعة عربية للبنان، لنزع سلاح حزب الله، وأقصائه عن القرار الرسمي للدولة اللبنانية، وإدانته حول مشاركته في أعمال عسكرية في الخارج.

حراك ١٧ تشرين الأول لم يكن البداية، بل كان استمرارًا لمسار إفشال العهد، الذي كلّما رفع الصوت عاليًا في مكافحة الفساد، كلّما اشتدّت الأزمات وتفاعلت. تقول مصادر مقرّبة من التيار الوطني الحرّ، حزب العهد، أنّ المتظاهرين، ومنذ اليوم الثالث لتحركهم كُشفت نواياهم؛ وذلك عندما مدّ رئيس البلاد العماد ميشال عون يده للتعاون معهم، في مظاهرتهم الأولى الى قصر بعبدا، فرفضوا. فالرئيس، في أكثر خطاباته، ناشدهم بتوحيد الساحات للوصول إلى الأهداف المشتركة، من أجل إعادة الأموال المنهوبة، وإنقاذ ما تبقى من لبنان من الطغمة التي تحكّمت بالبلاد والعباد منذ عام ١٩٩٢، إلى اليوم.

الملفت في حراكهم، انقسامه مناطقيًا واختلافه مطلبيًا، فلكل منهم مظاهرته، وأجندته. كيف لا، والأحزاب دخلت الثورة من بابها العريض. فالقوات اللبنانية، على سبيل المثال لا الحصر، تدرّجت من ثورة الأرز إلى ثورة تشرين، علّها تفصل ذاتها عن مفهوم السلطة، وتقدّم نفسها على أنّها بريئة من ما اقترفت أيديهم. علمًا بأنها شريكة رئيسية في السلطة، منذ عام ٢٠٠٥، إلى ما قبل حكومة الرئيس حسان دياب. فسمير جعجع، قائد القوات اللبنانية، يحاول تصوير محازبيه اليوم، أنّهم قلب الثورة النابض، وداعمو التغيير إلى جانب أحزاب كانت بالأمس القريب مليشيات الحرب الأهلية.

اجتمع الكلّ في الساحات، وعلت الأصوات، تشبه أصوات الهرج والمرج في برج بابل، حيث الجميع يهتف كلّ بحسب مطالبه، إلّا أن ضرب ما تبقى من العهد هو القاسم المشترك. فها هو الوزير الإشتراكي وائل أبو فاعور، بعد كارثة المرفأ ٤ آب، التي استثمرت بالسياسة، ينعت العهد بالعهد الإجرامي. تناسى الوزير السلطوي منذ عام ١٩٩٢، هو وفريقه السياسي، أنّ دخول المواد المتفجّرة كان عام ٢٠١٣، في زمن انغماسهم في السلطة، ولا دخل للعهد بها. لذا، نقول لم يعد هناك متظاهرون، بل محازبون يتلوّنون بشعارات ثورية، وعناوين لا تطال إلا العهد والتيار.

لقد أفلست ثورتهم، وخفّت روح الحماسة لدى تابعيهم. فمحرّكو التظاهرات، لم يعد لديهم من جديد سوى القيام ببعض التحركات هنا وهناك.

أجهضت الثورة، ليس من قبل العهد، بل من قبل "أعداء العهد"، الذين سرقوها وجيّروها لإيصال الرسائل على أكثر من صعيد. كلّ هذا ولا ننسى الداعم الرئيسي لمجموعات أطلقت على نفسها "NGOs"، ديفيد شينكر، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط؛ فشينكر كان قد فضح في تصريحه الأخير أنّه دفع ملايين الدولارات لأكثر من ٧٠٠ شخصية من المجتمع المدني، للضغط والتصعيد بإتجاه العهد لتجريد الحزب من سلاحه.

بين ضرب العهد، والتهرّب من المحاسبة، وتعطيل دور حزب الله داخليًا وإقليميًا، وتمرير المشاريع الدولية، لا سيما صفقة القرن والتوطين، ومنع عودة السوري إلى بلاده، تحمّل العهد وحيدًا هذه المعركة. فلم نخطء عندما قلنا إنّ القاعدة الشعبية عند التيار بدأت بالتململ من مواقف حزب الله تجاه تعاطيه في القضايا الداخلية، لا سيما مواقفه الرمادية في مكافحة الفساد.

أخيرًا، كان يمكن لهذه الثورة النجاح، ولم تزل الفرصة متاحة، إن أخذت خيار توحيد الساحات، ودعم مسار رئيس البلاد، والوقوف صفًا واحدًا مع القضاء النزيه، والسعي للمحاكمة الحقيقية. ولكن، كيف لهذا أن يتحقّق ولم يعد من الثورة سوى إسمها، في حين عاد الكثير من الثوار إلى قواعدهم وأحزابهم ومموليهم، لتحقيق كلّ شيء إلّا الإصلاح؟