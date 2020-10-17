عناوين الصحف ليوم السبت 17 تشرين الأول 2020

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الأخبار

عام على 17 تشرين: حلم ليلة خريف

17 تشرين 2019: ليلة سقوط النظام... المصرفيّ

اكتمال صفقة تبادل الأسرى: نحو جولة تفاوض جديدة

الجمهورية

بين التشرينين: إفالس وذل

عودة الثورة..ولا حكومة

الغرب مصدوم: ستخسرون بلدكم ... وتأجــيل ثان يهدد الاستشارات

البناء

«القوميّ» لحكومة جامعة.. لا لرفع الدعم.. نعم للاتحاد العماليّ… لا للوصفات التقسيميّة

العطلة لمساعي الوساطة والاثنين تتحرّك الاتصالات... بين الحريري وعون وباسيل

شينكر لتسريع الترسيم... ووزير الصحة لملاحقة الاحتكار... وتكريم أميركيّ لإبراهيم

اللواء

بعبدا تقحم شينكر في الملف: نعمل لحكومة «نظيفة»!

اتصالات فرنسية مع بري وجنبلاط لمعالجة خلاف الحريري- باسيل.. والحراك يستعيد سنة من الاحتجاجات