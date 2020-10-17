أسرار الصحف ليوم السبت 17 تشرين الأول 2020

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البناء

دعت مصادر خليجية إلى قراءة أبعاد نجاح المحاولة الأخيرة لتبادل الأسرى بين أنصار الله في اليمن والسعودية بعد فشل متكرّر للمحاولات السابقة، خصوصاً مع حجم أعداد الذين شملهم التبادل من السعوديين. ولفتت المصادر الى ان طريق التفاوض كان مسدوداً في ظل تعثر التبادل سابقاً.

الجمهورية

صدر تعميمان مختلفان من وزارتين معنيتين بملف حساس جداً يظهران أن التنسيق مفقود بينهما كليا.

يؤكد مسؤولون في تيار كبير أن التعامل مع رئيس تيار آخر غير إيجابي وإن كل الايجابية في التعاطي معه سابقا لم تنفع.

علق مسؤول كبير على الهجوم المتواصل عليه من أحد السياسيين وقال: أنا عارف شو بدو..لو بيضل شبط ويلبط سنة مش رح استقبلو.

اللواء

لم يتطرق الموفد الأميركي خلال لقاءاته المسؤولين الرسميين إلى موضوع الحكومة، واقتصر الكلام على ترسيم الحدود..

لجأت بعض الصيدليات لتزويد زبائنها، بمغلفات صغيرة، بدل «الكرتونات» التي تحتوي حبوباً، والأدوية هي الأكثر شعبية واستخداماً!

عممت منذ اندلاع أزمة الودائع في المصارف، إدارات المصارف على موظفيها إبلاغ العملاء بعدم القدرة على تزويدهم بدفاتر الشيكات كالمعتاد، وها هي الآن، تطالبهم باستخدام الشيكات بدل العملة الورقية بالليرة!