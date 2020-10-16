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وزارة الصحة: 58 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت في 12 و13 و14 الحالي

16
OCTOBER
2020
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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 12/10/2020، إضافة إلى فحوص PCR لرحلات وصلت بتاريخ 13/10/2020، والدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 14/10/2020، أظهرت النتائج وجود ثماني وخمسين (58) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 12/10/2020 كالتالي:
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 13/10/2020 كالتالي:
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (إحدى وعشرون حالة إيجابية)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (إحدى عشرة حالة إيجابية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 14/10/2020 كالتالي:
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (أربع عشر حالة إيجابية)
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة مدريد : شركة MLT رقم 674 (جميعها سلبية)

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