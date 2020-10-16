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ماتت صدما منذ 16 يوما على أوتوستراد الجديدة .. ولكن!

16
OCTOBER
2020
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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:


حوالي الساعة 21.30 من تاريخ 31-8-2020 تعرّضت سيّدة مجهولة الهوية، إلى حادث صدم على أوتوستراد الجديدة / الصالومي، من قِبل سيّارة مجهولة.


تمّ نقلها إلى مستشفى مار يوسف – الدورة، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، ولغاية تاريخه لم يحضر أحد للسؤال عنها.


لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أوصافها، وتطلب من ذويها أو ممن يعرف عنهم شيئاً، إبلاغهم الحضور إلى المستشفى المذكور، أو الاتصال بمفرزة الجديدة القضائية على أحد الرقمين: 901203-01 أو 897109-01، للتعرّف عليها، تمهيداً لتسليمهم الجثّة.


أمّا أوصافها فهي على الشكل التالي:

متوسطة القامة، نحيفة البنية، حنطيّة البشرة، شعرها كستنائي، كانت ترتدي عند حصول الحادث، بنطال "جينز لون أزرق" و"تيشرت لون "فوشيا".

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