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بالتفاصيل .. إصابات جديدة للكورونا في عكار

16
OCTOBER
2020
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أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليومي، “تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للمصابين المسجلين منذ 7 أشهر حتى اليوم الى 1336 مصابا. وبلغت الحالات الايجابية قيد المعالجة 441 حالة”.


وأفاد التقرير بتسجيل “16 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 876 حالة. في حين ارتفع عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة الى 750 حالة. اما حالات الوفاة المسجلة منذ بدء الجائحة فاستقرت على 19 حالة”.


وطلبت غرفة ادارة الكوارث من جميع الاهالي “عدم الاستهتار وتشديد الالتزام بالتدابير والتوجهات الصحية الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة وكل الجهات الرسمية المعنية، خصوصا وضع الاقنعة وعدم التخالط والالتزام بالمسافات الامنة وغسل الايدي باستمرار بالماء والصابون عند ملامسة الاسطح، والتشدد في تعقيم المنازل وكل المشتريات وتعقيمها جيدا قبل ادخالها الى المنازل، والتوقف عن المشاركة في المناسبات الاجتماعية العامة، للتمكن من الصمود في مواجهة تحدي تفشي الوباء الذي بات يهدد حياة الكثيرين”.

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