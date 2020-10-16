بعد نسب كورونا المرتفعة .. إجراءات في هذه البلدة

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صدر عن بلدية صديقين، البيان الآتي:

"بناء على كتاب القائمقام رقم 56 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بإقفال وعزل بلدة صديقين، بناء على توصية وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات صور ورئيس طبابة قضاء صور وبسبب خطورة الوضع وصلنا إلى نسبة مرتفعة وأصبح من الصعب ضبط الحالة التصاعدية للحالات إلا من خلال إقفال عزل البلدة لمدة خمسة أيام وبشكل تام، إعتبارا من يوم الجمعة 16/10/2020 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر لغاية نهار الأربعاء 21/10/2020، تعلن خلية الأزمة في بلدة صديقين

وبعد الإجتماع، مع وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات صور ورئيس طبابة قضاء صور عن القرارات التالية:

1 - يمنع التجول بدون كمامة تحت طائلة المسؤولية، وسيتم تسطير محاضر ضبط للمخالفين (هذا القرار متعلق باللبنانيين واللاجئين السوريين).

2 - يمنع الخروج خارج البلدة والتجول في القرى المجاورة، كذلك يمنع استضافة أشخاص من خارج البلدة ، كذلك يمنع على موظفي الإدارات العامة والأساتذة والعمال الخروج من البلدة لمزاولة مهنتهم خارج البلدة.

3 - إقفال المدارس بشكل تام لمدة خمسة أيام .

4 - إقفال دور العبادة بشكل تام .

5 - يمنع إقامة المناسبات الإجتماعية ( أفراح ، مجالس عزاء ) والتجمعات العامة .

6 - إقفال البلدية والمؤسسات الرسمية لمدة خمسة أيام .

7 - إقفال جميع المقاهي والملاعب والأندية الرياضية وأكواخ بيع الإكسبرس والمحال التجارية والصناعية (ألبسة، حدادة، مفروشات، منشرة، إستديو تصوير، محال الأدوات الكهربائية والمنزلية ..) بشكل تام لمدة خمسة أيام .

8- إيقاف عمليات قطاف الزيتون لمدة خمسة أيام تحت طائلة المسؤولية وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين.

9 - تفتح معاصر الزيتون بشكل عادي مع شرط أن يتواجد صاحب الرزق فقط في المعصرة مع مراعاة الأوقات المعطاة للمزارعين ومراعاة شروط السلامة العامة.

10 - تفتح محال بيع المواد الغذائية (سوبر ماركت) من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا ، على أن تتقيد جميع المحال بإجراءات السلامة العامة ( تعقيم ومنع دخول الزبائن بدون كمامات) وتنظيم دخول الزبائن بشكل لا يؤدي إلى الإكتظاظ تحت طائلة المسؤولية وتسطير محاضر ضبط للمخالفين والاقفال.

11 - تفتح الملاحم ومحلات بيع الدجاج وبيع الخضار والأفران ومحال الحلويات من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر، على أن تتقيد جميع المحال بإجراءات السلامة العامة ( تعقيم ومنع دخول الزبائن بدون كمامات ) وتنظيم دخول الزبائن بشكل لا يؤدي إلى الإكتظاظ.

12 - يستثنى من قرار الإقفال كل من: الصيدليات والمستوصفات وعيادات الأطباء ومحطات المحروقات مع ضرورة التقيد بشروط السلامة العامة".

وتوجه البيان الى أهالي البلدة، داعيا اياهم الى وجوب "أن نعمل ونتعاون سويا للحفاظ عليها. إن هذه الإجراءات سوف تنفذ وتواكب من قبل الجهات الأمنية والتي سوف تعمل على تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين ودون الرجوع إلى أي جهة".