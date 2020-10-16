الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء كندا والنمسا وفرنسا وروسيا

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شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوراق اعتماد أربعة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفيرة كندا Chantal CHASTENAY، سفير النمسا Dr René Paul AMRY ، سفيرة فرنسا Anne GRILLO، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية Alexander Nikolaevich RUDAVOV.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السيدة عبير علي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيّا سفير كل من الدول الاربعة العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتعازيهم بضحايا الانفجار في مرفأ بيروت، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم.

وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية، شاكراً لهم مشاعرهم حيال لبنان والدعم الذي قدموه لمساعدة المصابين والمتضررين نتيجة انفجار المرفأ.

وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدموا اليوم اوراق اعتمادهم:

سفيرة كندا Chantal CHASTENAY

- حائزة على اجازات في الفنون والتاريخ والعلوم السياسية من جامعة Mc Gill وماستر في العلاقات الدولية من جامعة لافال.

- تقلبت في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة، حيث شغلت وظيفة نائب مدير البروتوكول ومديرة الجهاز الدبلوماسي التابع لوزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية الكندية.

- عملت في قسم الفرانكوفونية والشرق الأوسط التابع للوزارة عينها.

- عملت أيضا مستشارة لسفارة بلادها في باريس، كما تولت مهمات دبلوماسية عدة في كل من المغرب والأردن.

- تولت مسؤولية العلاقات السياسية مع العراق، ومنصب نائبة رئيس بعثة بلادها في مكسيكو.

- تتقن الفرنسية والإنكليزية والاسبانية والعربية.

سفير النمسا Dr René Paul AMRY

- تلقى علومه في الليسيه الفرنسي لدى كل من تركيا ولبنان واليونان والنمسا.

- تابع دراسات جامعية في كليتي التاريخ والاركيولوجيا التابعتين لجامعتي فيينا وميونيخ.

- حائز على ماستر في الحقوق من جامعة فيينا، وشهادة الدكتوراه في القانون الدستوري وحقوق الانسان والقانون الجنائي من جامعة فيينا.

- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة، وله العديد من المؤلفات والمقالات العلمية.

- عمل مستشارا قانونيا لدى مكتب منسق المشاريع المناهضة للتمييز العنصري، كما شغل منصب مستشار تقني لدى قسم شؤون التنمية النمساوية.

- عمل كذلك مستشارا إعلاميا لدى وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، قبل ان يعين في منصب نائب رئيس بعثة بلاده في كاراكاس.

- تولى نيابة رئاسة بعثة بلاده وووظيفة مدير الفوروم الثقافي النمساوي التابع للبعثة في القاهرة.

سفيرة فرنسا Anne GRILLO

- حائزة على دبلوم من معهد الدروس السياسية في باريس، ودراسات عليا في العلوم السياسية.

- وحائزة أيضا على دبلوم دراسات عليا في إدارة الاعمال العامة، وهي خريجة المعهد الوطني للإدارة.

- وزيرة مفوضة من الدرجة الثانية.

- تولت مناصب إدارية ودبلوماسية عدة، حيث عملت في وزارة التجهيز والنقل الفرنسية بين عامي 1993-1997، قبل ان تتولى منصب سكرتيرة أولى في سفارة بلادها لدى بكين بين عامي 1997-1999، ومن ثم مستشارة مساعدة لشؤون التعاون والنشاط الثقافي في السفارة عينها بين عامي 1999-2001.

- شغلت منصب القنصل العام في برشلونة بين عامي 2010-2013، ومن ثم في الإدارة المركزية بصفة مديرة التعاون الثقافي والجامعي والأبحاث بين عامي 2013-2017.

- شغلت منصب سفيرة فوق العادة ووزيرة مفوضة لبلادها في مكسيكو منذ العام 2017.

- تتقن الإنكليزية والاسبانية.

سفير جمهورية روسيا الاتحادية Alexander Nikolaevich RUDAVOV

- خريج المعهد الحكومي للعلاقات الدولية MGIMO التابع لوزارة خارجية بلاده.

- التحق في الشؤون الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية بلاده منذ العام 1990.

- تقلب في مناصب دبلوماسية عدة، حيث عيّن في القنصلية العامة لبلاده في كل من مقلّة وعدن في اليمن، ومن ثم لدى سفارة بلاده في سوريا بين أعوام 1997-2001 و2003-2008.

- تولى رئاسة بعثة بلاده لدى السلطة الفلسطينية في رام الله بين عامي 2010-2017.

- منذ العام 2017 شغل منصب نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى وزارة خارجية بلاده.

- يتقن العربية والإنكليزية.