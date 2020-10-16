كورونا يخطف حياة رياضي لبناني!

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غيب الموت الكابتن والحارس الدولي الأسبق عبد الرحمن شبارو في مستشفى السان جورج الحدت، بعدما كان يعالج فيه منذ نحو شهر جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد.



عبد الرحمن شبارو، الحارس التاريخي والذي يتفق الكثيرون أنه أفضل من وقف بين الخشبات الثلاث في كرة القدم اللبنانية وصاحب الصولات والجولات في الملاعب اللبنانية والخارجية.



شبارو توفي عن عمر 77 سنة (مواليد 1943)، وهو بدأ مسيرته عام 1953 وأنهاها في عام 1983 في مباراة اعتزال كتب عنها آنذاك الاعلامي المخضرم حسين حركة صاحب مجلة "النجوم" بأن شبارو لاعب لن يتكرر في ملاعب كرة القدم اللبنانية.



20 سنة قضاها شبارو متنقلا بين قطبي الكرة اللبنانية الأنصار والنجمة إضافة للمنتخب الوطني، لكنه يقول بحسرة أن كرة القدم لم تنصفه أبدا حتى أنه فقد النظر بإحدى عينيه أثناء مباراة ولم يلتفت أحد له، كما اشار بلقاء اعلامي اخير.



وكشف شبارو بأنه تلقى عرضا احترافيا في موسم 1964-1965 من نادي إنتر ميلان بطل أوروبا مع مبلغ 50 ألف دولار أميركي في الشهر، وذلك بعد أداء مميز مع المنتخب الوطني ضد المنتخب الإسباني في دورة ودية في الأراضي الإيطالية. الا ان مسؤول النادي الذي كان يلعب به رفض ذلك العرض.



كما تلقى عرضا أخر من ساحل العاج أثناء خوض مباراة ودية هناك، لكن العرض جوبه بالرفض أيضا من نفس الشخص.