التيار الوطني الحر في افريقيا- لقاء حواري عبر تطبيق zoom مع الاقتصادي حسن مقلد‎

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أقام التيار الوطني الحر في أفريقيا حلقة حوارية عبر تطبيق zoom مع الإقتصادي الدكتور حسن مقلد لمناقشة الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان في ظلّ الأزمات الراهنة التي تعصف به ولمناقشة الحلول المتاحة. افتتحت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني إحياء و اكراما لأ رواح شهداء ١٣ تشرين من عسكريين ومدنيين الذين استشهدوا دفاعاً عن لبنان كما التمني بعودة المفقودين

تلتها كلمة لمنسق التيار الوطني الحر في أفريقيا السيد وليد الهيبي مرحبا بالضيف الكريم، بعدها شرح تفصيلي للوضع الاقتصادي من قبل د حسن مقلد.

ابرز ما جاء في كلام د. مقلد:

مدخل : مقاربة للأزمة والحلول

- منذ تأسيس لبنان، لم يوضع في لبنان نمط سياسي اقتصادي بل استفاد من الأزمات (مثلا: الفلسطينيون الذين أسسوا المصارف اللبنانية)

- جاول فؤاد شهاب التغيير لكن الفوضى كانت قوية

- بالرغم من هذا شكل لبنان نموذجاً مهماً modèle

- خلال الحرب اللبنانية، ضخ أموال من العراق....

- ايجابيات الحرب: فرّعت الأسواق، تنوّعت المناطق في اقتصادها

- عشية اتفاق الطائف: انتاج محلي 2 مليار دولار

- 70% انتاج محلي وصناعات تصل إلى 350 مليون دولار

الطائف ومشروع الحريري: قضى على كافة أشكال الإنتاج مثلا

1998 أكبر صناعي السيد فؤاد حدرج صار عنده 100 عامل بعد ما كان لديه 1200 عامل وبعدها انتقل إلى مصر .

- بين 1992 و1998 صار لبنان عنده تشوّهات بنيوية ولكن كانت مقبولة لأن حجم الإستثمارات مقبول

بدءاً من 98 صار الإقتصاد ريعي

2001 باريس 1 يشبه الوضع اليوم : نحن بحاجة إلى 2 مليار $

ثم 11 ايلول أتت غبرة الأموال إلى لبنان ، 8 مليار لذلك لم تظهر الأزمة كاليوم

لو وظفنا آنذاك التمويل في الإنتاج، كنا أنقذنا اللإقتصاد

- 2008 وصل 57 مليار $، يتحطم الإقتصاد المحلي لكن الإقتصاد الريعي يقوى

- لو وُظّف 5% من هذه الأموال في الإقتصاد المحلي لتغير الوضع.

- 2011 حرب سوريا، لدينا ترابط قوي للانعكاسات

- حتى 2016، قبل انتخاب الرئيس وضعية أصعب

- الهندسة المالية أعطت أوكسيجن لانتخاب الرئيس

- انتخب الرئيس وعنده مشروع : 18 مليار $ لإعادة هيكلة الإقتصاد المحلي

- لكن رفض هذه الطبقة السياسية لألتزاماتها الخاجية

نحن مكشوفون ب 85% من حاجاتنا

تقليل الإستيراد + زيادة الإنتاج بدل الريع

هذا اقتصاد ثم يجب اتخاذ اجراءات لوقف استيراد السلع مثل الورد (70 مليار دولار)

يجب منع استيراد 1.4 مليار $ من الأدوية بينما يمكن ب 500 مليون $ ان نصنع كمية كبيرة.

البترول: 2 مليار $ لو لستعملنا الغاز، نخفض الفاتورة (ندعم بنزين الجميع، سفارات، سوريون، فلسطينيون)

مافيا ترفض المس بمكتسباتها.

الإنفجار: لا يمكن لهذا النموذج الإقتصادي أن يستمر و النظام السياسي أيضا

بعد خطف الحريري، افتتحت غرفة عقوبات في دولة عربية.

ماكنزي وضعت حملة ممنهجة لتشويه الإقتصاد اللبناني.

حلقة: منهجية تحطيم البلد من 2017، المؤسف أن قوى محلية فتحت لها الباب

المشكلة: - ماليا مش محمول ونحن نحمل عبء المشكلة السورية، تُركت بين أيدي مافيات تهريب

- ثم 17 ت1، اقفال البنوك

- منذ 2017 بدأت حركة تحويل الأموال، قوى سياسية ومؤسسات دينية ومؤسسات تربوية حولت اموالها

ولكن مع 17 ت1، حوالات كبيرة

- لقاء مع غازي وزني: الذهاب إلى صندوق النقد، غير مضطرين للإعلان عن عدم الدفع كي لا نُصنّف كدولة متعثرة، ندفع قسم ونؤجل...

- لو ذهبنا إلى صندوق النقد بلا رؤية كارثة

- ثم أتت حكومة حسان دياب: أعلنا التعثر بأسوأ طريقة

من دون ضوابط، تهريب أموال

ثم ورقة لازار، إذا ما عندك دولة، لا يمكن أن ترمي أصولك. ذات الناس بيشتروا ممتلكات الدولة

- حكومة حسان دياب كبّرت الكارثة وغسّلت وجههم

- ورقة ماكرون: 11 ملاحظة عليها: نذهب إلى صندوق النقد، نخصخص

- التسنيد وفتح البلد أمام تنوع في الخيارات: دخول الصينيين بضمانة من الدولة اللبنانية (5% للصين وروسيا) والباقي للغرب

البلد عنده امكانات: خسرنا في عام واحد 20 مليار

بقي لدينا 18-19 مليار، يجب ادارتها بذكاء

المشكلة: مافيات المصالح والسياسة والدواء...

كيف ننظم الصدام مع هذه القوى؟

أدار الحوار مسؤول لجنة الإعلام في أفريقيا السيد ربيع مسعد وأمين سرّ التيار الوطني الحر في أفريقيا المهندس علي شعيب.