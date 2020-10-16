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تعميم لمحافظ جبل لبنان: على البلديات تزويد أطباء الأقضية لوائح مصابي كورونا

16
OCTOBER
2020
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أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي تعميما جاء فيه:

"حيث ان الأوضاع الصحية عادت لتفرض نفسها بقوة اثر ظهور المزيد من الإصابات بوباء "كورونا"، والجميع مدعو للمشاركة في تحمل هذه المسؤولية الوطنية حرصا على صحة المواطنين وسلامتهم،


وحيث انه في ضوء القرار الصادر عن السيد وزير الداخلية والبلديات برقم 1205 تاريخ 2/10/2020 والقاضي بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها بالنظر للواقع الوبائي الذي أثبت تزايد عدد المصابين بالفيروس المذكور، وحرصا على دقة المعلومات لناحية عدد الإصابات في كل بلدة وكيفية توزعها على نحو صحيح وواقعي كونها تشكل الأساس الذي يرتكز إليه لتحديد القرى والبلدات الواجب إقفالها، يقتضي تكليف رؤساء البلديات إيداع الأطباء رؤساء أقسام وزارة الصحة العامة في الأقضية لوائح تفصيلية منقحة بمصابي كورونا في النطاق البلدي لكل منها ورفع مستوى التنسيق للدرجة القصوى.

لذلك، يطلب الى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات - كل في نطاقها - وجوب التنسيق مع الأطباء رؤساء أقسام وزارة الصحة في أقضية المحافظة، وإيداعهم لوائح بمصابي كورونا - بعد تحديثها - تشتمل على البيانات التالية:


أسماء المصابين المقيمين في النطاق البلدي، وتاريخ ولادة كل منهم.
مدى التزامهم بشروط الحجر الإلزامي.
التوزيع الجغرافي للمصابين في البلدة بما يسمح بحصر الإقفال في أماكن تواجدهم.

إن محافظة جبل لبنان إذ تعلق كبير الأمل على الالتزام الدقيق لهذا التعميم لتجاوز المرحلة الأصعب التي يمر بها لبنان وشعبه، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات من إعادة النظر في تدبير إقفال البلدات المشمولة بقرار الوزير في ضوء المعطيات الميدانية المحدثة، مع التنبيه الى ان أي خلل في التطبيق يعرض مرتكبه للملاحقة".

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