رهانات اسرائيلية لاضعاف "الحزب"

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الديار: فيما وصفت الخارجية الروسية موقف حزب الله من ملف «الترسيم» «بالمسؤول»، اقر رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو انه «لا سلام» مع لبنان طالما ان حــزب الله «يسيطر» على الدولة اللبنانية، وطالب نتانياهو في كلمة امام الكنيست الحكومة اللبنانية بمواصلة الاتــصالات لإنهاء قضية الحدود البحرية،وقال «بدأنا اتصالات مع لبنان للتفاوض حول الحدود المائــية لما له من دلالة اقتصادية.. أدعو حكومة لبنان إلى مواصـــلة هذه الاتصالات لإنهاء قضية الحدود المائية وربما في المستقبل يأتي يوم ليشكّل ذلك قاعدة نحو سلام حقيقي،وأضاف سنواصل مواجهة حزب الله، ومحادثات ترسيم الحدود قد تحدث تصدّعاً في سيطرة حزب الله على لبنان..