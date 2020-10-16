عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 تشرين الأول 2020

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الأخبار: ازدهار الأمن الذاتي!

الحريري لن يتراجع



نتنياهو: لا سلام مع لبنان طالما حزب الله مسيطر







الديار: «عض اصابع» بين «ميرنا الشالوحي» «وبيت الوسط»: محركات التشكيل معطلة

«استياء» فرنسي من بعبدا.. واسرائيل تكشف عن «ثمن»مساعدة لبنان اقتصاديا

واشنطن تواصل الضغط على «التيارالوطني»: المطلوب «طلاق» مع حزب الله



نداء الوطن: ابراهيم في واشنطن: رسالة سورية وأخرى حدودية

باسيل يريد العودة من "الطاقة"!





اللواء: نكسة ما بين الخميسين: مَن يؤلف حكومة المبادرة؟

الحريري يتشاور مع بري ولن يتصل بباسيل.. وأزمة سيولة بالليرة بعد الدولار

البناء: جمود سياسيّ بعد تأجيل الاستشارات… وإعادة حسابات عند الجميع لاحتواء الصدمة

مساعٍ فرنسيّة للوساطة بين عون والحريري لإعادة المسار الحكوميّ إلى السكة / ترميم العلاقة بين المستقبل والتيار الوطنيّ الحر يعقد التفاهمات بانتظار الخميس



الجمهورية: الجريري إلتقط الرسالة ولن يعتذر

النهار: مخاطر نسيان الازمة

the daily star: Delaying PM talks aim to block Hariri designation

? l'oreint le jour: Comment sortir du système politique verrouillé