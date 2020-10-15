بعد وضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من قبل المصرف المركزي... هكذا علقت جمعية المصارف!

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بعد ظهر اليوم، عقد وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير اجتماعاً مع سعادة حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة تمّت في خلاله مناقشة الإجراءات الأخيرة المتّخذة لوضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من المصرف المركزي. وقد جرى التوافق على ما يأتي:

1- التأكيد على أن هذا النوع من التدابير هو بطبيعته إجراء موقّت تفرضه أوضاع استثنائية وتلجأ اليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات، دون التقصير في تلبية مجمل حاجات السوق المحلي الى السيولة.

2- تأمين ما يحتاجه السوق اللبناني وزبائن المصارف من السيولة ، دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية.

3- تحفيز المواطنين وزبائن المصارف على استعمال مختلف أدوات الدفع الأخرى المتاحة لهم عبر النظام المصرفي كبطاقات الإئتمان، والشيكات والتحاويل المصرفية.

4- دعوة الزبائن الكرام الى تفهّم مبرّرات هذه الإجراءات الموقّتة التي من شأنها أن تساهم في تنظيم وضبط السوق في لبنان.