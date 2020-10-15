حلقة تشهير وتحقير تحت طائل القانون

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توقف مراقبون عند هشاشة حلقة تلفزيونية بُثّت امس وتناولت فيما تناولت ملف الاتصالات.

ولفت هؤلاء انعدامُ دراية الضيوف بالملف من جهة، إذ ان أحدهم قدم معلومات بناء على عملية بحث بدائية في محرك غوغل، فيما تعمّد ضيف ثانٍ تكرار معطيات خاطئة ومغلوطة سبق أن أدلى بها في اكثر من محطة، تحمل تشهيرا بشركات ومؤسسات ومسؤولين.



والحملة محددة لاغراض شخصية بحتة ولعدم التجاوب مع مطالب معينة شيي أن حددها هؤلاء.



وعُلم أن عددا ممن طالتهم الاتهامات يعكفون على تشريح محاور الحلقة وكل ما ورد فيها ويقع في سياق جرائم القدح والذم والتشهير والتحقير، تمهيدا لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم.